التضخم السنوي في السودان يقفز إلى 212% في سبتمبر

التضخم السنوي في السودان يقفز إلى 212% في سبتمبر

السودان – أعلن جهاز الإحصاء السوداني امس أن التضخم السنوي تسارع إلى 212.29 بالمئة في سبتمبر من 166.83 بالمئة في أغسطس، مدفوعا بأسعار الغذاء والمواصلات.

ويشهد التضخم تصاعدا في السودان منذ بضع سنوات، تقوده أسعار الأغذية والمشروبات والوقود وسوق سوداء للدولار الأمريكي، وقد كان أحد عوامل الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير العام الماضي.

لكن الاقتصاد تدهور بعد ذلك حيث تكابد حكومة انتقالية صعوبات الشروع في إصلاحات اقتصادية وفشلا في وقف تراجع الجنيه السوداني بالسوق السوداء.

وفي الشهر الماضي، أعلن السودان حالة طوارئ اقتصادية بعد انخفاض حاد للعملة، وشكل محاكم خاصة لمحاكمة الضالعين في “تخريب ممنهج” للاقتصاد، لكن المحللين السياسيين يشككون في نجاح الإجراءات الحكومية في ضوء فشل نظام البشير من قبل في القضاء على السوق السوداء.

المصدر: رويترز