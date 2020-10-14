ليبيا – عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها العادي الأول لسنة 2020 أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رئيس الجمعية العمومية للشركة فائز السراج، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس تقريرًا عن أداء قطاع الاتصالات خلال العام الحالي، إضافة إلى تناول الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات والمعلوماتية واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام 2020م.

وتمت المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2010، 2011، 2012، 2013، المعتمدة من ديوان المحاسبة.

كما أوصت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بإجراء مراجعة وتقييم لأداء الإدارة التنفيذية للشركة وكذلك الشركات التابعة لها.