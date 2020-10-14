إيطاليا – أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أنه من المتوقع أن يصل وزير الخارجية لويجي دي مايو الليلة إلى موسكو، حيث لديه جدول أعمال حافل بالالتزامات في العاصمة الروسية.

وأضافت الخارجية الإيطالية أن دي مايو “سيشارك الأربعاء، بالإضافة إلى الاجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في أعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس الإيطالي الروسي للتعاون الاقتصادي والصناعي والنقدي والمالي، الذي يشترك في رئاسته مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف”.

وأشارت الوزارة إلى أن موضوعات عديدة ستكون في صلب المحادثات بين دي مايو ولافروف، والتي تمثل الفقرة المركزية للزيارة.

وذكرت أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والوضع في أوكرانيا، وقره باغ وبيلاروس.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية