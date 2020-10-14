كوريا ش – زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم، منطقة كومدوك، في إقليم هامكيونغ الجنوبي الذي تضرر بشدة من الأعاصير في الأشهر الأخيرة، وتفقد جهود إعادة بناء المنطقة.

وأشار كيم جونغ أون إلى أن الأضرار التي لحقت بالمنطقة كانت أكثر خطورة مما كان يعتقد، وأشاد بجهود الجنود والعمال لإزالة آثار الأضرار بالكامل وبناء المنازل والمرافق الأخرى.

وأعلن عن التعهد ببناء حوالي 25 ألف منزل في كومدوك ومناطق أخرى منكوبة بالإعصار، بموجب خطة تنمية اقتصادية خمسية سيتم الإعلان عنها في مؤتمر من المقرر عقده في شهر يناير.

وأدت الأعاصير إلى تدمير وغمر أكثر من 2000 منزل سكني وعشرات المباني العامة.

المصدر: “يونهاب”