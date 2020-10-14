العراق واليونان يوقعان مذكرات تفاهم مشترك في مجالات عدة

العراق واليونان يوقعان مذكرات تفاهم مشترك في مجالات عدة

العراق – وقع العراق، اليوم الأربعاء، مذكرات تفاهم مع اليونان خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى العاصمة بغداد.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، إن “اليونان دولة مهمة للعراق وتلعب دورا مهما في مجالات مختلفة، وساعدت العراق في حربه ضد داعش، وقدمت اسنادا عسكريا أيضا، وهي شريك مهم لنا ولها تجربة واسعة في مجال الطاقة البديلة”.

وأضاف: “بحثنا كيفية توسيع عمل الشركات اليونانية في العراق، حيث أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل المشاكل والخلافات”.

من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن “مباحثاته في العراق شملت العلاقات الثنائية وملفات الطب والطاقة”.

وأضاف: “تمت مناقشة التعاون الأمني بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، ونحن مستعدون لدعم علاقات العراق مع الاتحاد الأوروبي”.

المصدر: RT