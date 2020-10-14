روسيا – أعلن البنك المركزي الروسي، امس أنه يدرس إصدار عملة رقمية إلى جانب معروض النقد الحالي، مشيرا إلى عدم وجود قرار نهائي بهذا الشأن بعد.

ووفقا للمركزي الروسي فإن الروبل الرقمي سيكون على شكل رمز رقمي مميز سيتم تخزينه في المحفظة الإلكترونية الخاصة للأشخاص.

وسيكون بالإمكان تحويله من شخص إلى آخر، إذ سيتم تحويل الرمز الرقمي للروبل من محفظة إلكترونية إلى أخرى.

وعن الأسباب اللازمة لإصدار الروبل الرقمي وكيف سيكون قال المركزي الروسي:

– سيكون شكلا جديدا من أشكال النقد، ويمكن استخدامه في دفع الرواتب، أي سيسهل مدفوعات الأفراد والشركات.

– إصدار الروبل الرقمي سيزيد من شفافية التعاملات المالية ويقلل من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

– سيحد من مخاطر الرقمنة على الاقتصاد الروسي نتيجة ظهور عملات رقمية في دول أخرى.

– في البداية سيكون إصدارا محدودا لعدد محدود من المستخدمين لتجربة الروبل الرقمي على أساس ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي.

– في حال تطبيق الروبل الرقمي سيجمع بين مزايا وخصائص العملة النقدية وغير النقدية.

المصدر: “نوفوستي”