إيطاليا – أكد مدافع المنتخب الإيطالي لكرة القدم، جورجيو كيلليني أن زميله في فريق يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إصابته بفيروس كورونا، بخير ويستمتع بأشعة الشمس.

وقال كيلليني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة إيطاليا اليوم الأربعاء، ضد هولندا، ضمن بطولة دوري أمم أوروبا: “لقد سمعت من رونالدو، هو أخبرني بأنه بخير ويتشمس. علينا المضي قدما، وربما مراجعة البروتوكولات”.

وأضاف مدافع “الأتزوري” المخضرم: “ينبغي أن نكون جاهزين، يجب علينا المضي قدما، أثق في أهمية الاستمرار، لكن مع الحرص، ولا نستطيع التوقف لسببين: الأول هو اقتصادي والثاني اجتماعي”.

وأشار كيلليني إلى أن ارتفاع عدد الإصابات في المجتمع وعالم كرة القدم كان أمرا متوقعا وأنه من الضروري “مواصلة اللعب” مع اتباع كافة المعايير الصحية.

المصدر: وكالات