بروكسل – أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، أنه دخل عزلة ذاتية بعد الكشف عن إصابة مرافق له بفيروس كورونا خلال زيارته إلى إثيوبيا.

وكتب بوريل على “تويتر”، أنه بعد رحلة إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي، ثبتت إصابة أحد أعضاء الوفد المرافق له بفيروس كورونا.

وقال: “نتيجة الفحوصات التي أجريت لي بعد عودتي من إثيوبيا جاءت كلها سلبية… سأعزل نفسي وفقا للأنظمة الحالية وسأنتظر الاختبار الثاني”.

وشارك بوريل الخميس الماضي في ندوة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، ناقشت دور الإعلام في تعزيز إسكات البنادق في إفريقيا، ودعم التحول الديمقراطي، وتفنيد الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية.

كما زار مخيما للنازحين يؤوي نحو 80 ألف نازح وأشرف على تقديم مساعدات طبية من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: “وكالات”