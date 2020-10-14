ليبيا – أفاد القياديّ في المجلس العسكري مصراتة إبراهيم بيت المال “آمر غرفة عمليات سرت – الجفرة” التابعة للرئاسيّ بمطالبة قادة مسلحي الوفاق الموالون لتركيا لأعضاء المجلس الرئاسي ورئيسه في اجتماع بينهم، بإشراك مممثّلين عنهم في الحوارات السياسية والمناصب السيادية العليا.

بيت المال أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء أنّ الاجتماع حضره رئيس الأركان ووزيرالدفاع وآمرو المناطق العسكرية، وتناولوا فيه مطالبات غرفة سرت الجفرة ومتطلّبات العملية الحربية.

وقال آمر غرفة العمليات: إنّ الجميع اتفقوا على اجتماع مع وزير الدفاع والمجلس الرئاسي لإتمام المطالبات وعلى رأسها الاهتمام بالجرحى بشكل كبير، وحلحلة مشاكلهم.

كما تطرّق الاجتماع وفق بيت المال إلى احتياجات الحرب المحتملة والتحشيدات القائمة ممن وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية)، في الشويرف والقرضابية والقريات وتمنهنت وقاعدة الجفرة على حد زعمهم.

هذا وأفادت مصادر مطّلعة على الاجتماع لليبيا الأحرار، بأن قادة مسلحي الوفاق الموالون لتركيا طالبوا رئيس الرئاسي فائز السراج وأعضاءه بإشراك ممثلين عنهم في الحوارات السياسية، وبتشكيل لجنة لمتابعة ملف جرحاهم وقتلاهم.

كما تضمّنت المطالب أيضًا -وفق المصادر نفسها- تمثيل مسلحي الوفاق في المناصب السيادية العليا بنسبة معينة، إلى جانب تشديدهم على رفض حوار أبوزنيقة؛ لعدم تنسيق مجلس الدولة الاستشاري معهم.

واتفق القادة في الاجتماع على تكليف رئيس أركان الوفاق محمد الحداد وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي والمنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروا، بمتابعة طلباتهم مع الرئاسي وبقائهم حلقة وصل بينهما.

ومن جهة أخرى، أبدى القادة العسكريون لبركان الغضب استياءهم من الصراعات داخل أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة والفساد الكبير في المؤسسات، بدليل قرارات القبض الأخيرة فضلًا عن التقصير في خدمات المواطن وأبرزها الكهرباء.