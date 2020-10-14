فرنسا – حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على التقاط صورة مع مجموعة من الأطفال الصغار قبل صعوده إلى أرضية ملعب “دو فرانس”، لمواجهة منتخب فرنسا ضمن الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رونالدو وهو يتوجه، في الممر المؤدي إلى أرضية الملعب، إلى مجموعة من الأطفال ووقف بينهم لالتقاط صورة تذكارية معهم.

وتفاعل رونالدو مع طفل صغير بعدما شاهده وهو يقلد طريقته في الاحتفال بتسجيل الأهداف، وبدا النجم البرتغالي سعيدا للغاية.

يذكر أنه تم الإعلان عقب مباراة فرنسا والبرتغال، إصابة رونالدو بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للحجر الصحي.

المصدر: وكالات