مصر – أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق جمال بيومي، إن مباحثات وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يجب أن تتوصل لصيغة لإعادة الإعمار بالعراق، بعد حالة الدمار التي شهدها بسبب الحروب.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجيش العراقي كان يحتل المرتبة الثالثة كأقوى الجيوش العربية بعد الجيشين المصري والسوري، “لذلك لا بد من إعادة بنائه ودعمه لتقوية الدرع العربية، ومن الهام أن نعيد قواه لكي يكون أحد دروع الأمة العربية”.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال إن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق لا يستهدف أي طرف، مؤكدا على ضرورة الحل السياسي للوضع في سوريا وليبيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية