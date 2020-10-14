البرتغال – غادر كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء، البرتغال على متن طائرة خاصة متوجها إلى تورينو الإيطالية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا واستبعاده من تشكيلة منتخب بلاده التي ستواجه السويد.

وبحسب موقع “tuttomercatoweb” الإيطالي، فإن رونالدو نقل من معسكر منتخب البرتغال على متن سيارة إسعاف إلى طائرة خاصة للامتثال لجميع إجراءات السلامة.

وسينتقل النجم البرتغالي للعزل الصحي، مباشرة بعد وصوله إلى مطار تورينو.

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية وبرتغالية، فإن رونالدو اختار قضاء فترة الحجر الصحي في إيطاليا، لأن العزل فيها أصبح عشرة أيام فقط، بينما يمتد لـ14 يوما في البرتغال.

ويريد رونالدو الخروج سريعا من الحجر الصحي والعودة إلى الملاعب، من أجل اللحاق بالمباراة الهامة التي سيخوضها فريقه يوفنتوس ضد ضيفه برشلونة يوم 28 أكتوبر الجاري، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتأكد بالفعل غياب رونالدو عن مواجهة منتخب بلاده أمام السويد المقررة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، فيما ذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن “الدون”، سيغيب أيضا عن لقاء فريقه يوفنتوس ضد كروتوني في الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل، وعن مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي سيواجه فيها فريق “السيدة العجوز” مضيفه دينامو كييف يوم الثلاثاء المقبل، بينما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة هيلاس فيرونا ضمن مسابقة “الكالتشيو” التي ستلعب يوم 25 أكتوبر الجاري، وموقعة برشلونة.

المصدر: sportbox.ru + RT