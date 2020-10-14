إنجلترا – قضت محكمة لندنية اليوم الأربعاء، بمنع مشجع لنادي وست هام يونايتد من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام، بعد إدانته بتوجيه إساءة عنصرية للنجم المصري محمد صلاح.

وذكر موقع “liverpoolecho”، أن المشجع الذي يدعى برادلي ثوموود والبالغ من العمر 48 عاما، أقر بالإساءة لصلاح، بإطلاق هتافات عنصرية ومعادية للإسلام خلال المباراة التي تعادل فيها وست هام مع ليفربول 1-1 في شهر فبراير من العام 2019.

وقضت المحكمة بمنع ثوموود من دخول ملاعب كرة القدم لمدة ثلاثة أعوام، وفرضت عليه غرامة قدرها 400 جنيه إسترليني مع إلزمه بدفع تكاليف المحكمة البالغة 215 جنيها إسترلينيا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في فبراير 2019، فيديو من مباراة وست هام وضيفه ليفربول، يظهر توجيه أحد جماهير أصحاب الأرض، إهانات عنصرية لنجم ليفربول، صلاح، بينما كان الأخير يستعد لتنفيذ ضربة ركنية.

المصدر: “liverpoolecho”