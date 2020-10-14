ليبيا – قال رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا خليفة البكوش إنّ الأنشطة المجتمعية في الآونة الأخيرة وفتح صالات الأفراح ومناسبات العزاء رغم المنع، جعلت الأوضاع بدلًا من النزول للدرجة الثالثة في معدل انتشار الوباء تصعد للدرجة الرابعة بدرجتين.

البكوش أشار خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق إلى أنّ الدوام في القطاع العام وصل إلى 81%، مشيرًا إلى أنّ المواصلات والمطاعم والمقاهي ممن لم يلتزموا بالشروط كتوصيل المأكولات والمشروبات ساهمت في تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

ولفت إلى أنّ هناك بعض التراخي من مسؤولي التعليم في وزارة التعليم، خصوصًا مع البدء في الامتحانات، مضيفًا: “لاحظنا عدم انضباط بالضوابط الاحترازية في بعض المساجد تزامنًا مع الإذن بفتح المساجد، ولا نريد أن نضطر للرجوع للمربع الأول”.

وأردف: “نستطيع التعايش مع هذا الفيروس لو التزمنا بالضوابط الاحترازية، لو لم ننجح في الضبط وتشديد الجهات الأمنية والتعايش مع الفيروس بالضوابط الاحترازية سنضطرّ إلى الإغلاق الكامل، التحاليل وصلت إلى 4500 ونتطلّع إلى زيادة هذا الرقم بالرغم من التكاليف الباهظة لتحليل الpcr، حيث يكلّف التحليل الواحد ما لا يقل عن 200 دولار”.

كما قال: إنّ تقليل عدد الوفيات يكون بزيادة أماكن الفلترة والعزل والعنايات، وقد تم الوصول إلى حوالي 1400 سرير في أماكن موزعة على كامل تراب البلاد، مضيفًا: “نحن في وضع إما نتعايش مع هذا المرض أو ألا نعيش، وسنكون في وضع وبائي حرج”.