المغرب – أعلن المغربي محسن متولي، قائد نادي الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه تعرض لاعتداء من طرف مجهولين.

وقال متولي، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”: “أعرف أن سبب هذا الاعتداء، يعود لأن الرجاء توج بلقب الدوري”.

وتوج الرجاء بلقب بطل الدوري المحلي، بعد أن انتزع فوزا “قاتلا” في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعته بنادي الجيش الملكي، يوم الأحد الماضي، في الجولة الـ30 الأخيرة، ليتفوق بنقطة وحيدة على غريمه الوداد.

يذكر أنها ليست المرة الأولى، التي يتعرض فيها متولي لمثل هذه المضايقات، إذ سبق قبل شهور أن تم تعطيل إحدى عجلات سيارته، وكاد أن يتسبب له ذلك في حادث، وحرر حينها شكوى ضد مجهول.

وتأتي الواقعة الجديدة، قبل أيام فقط من المواجهة القوية للرجاء ضد ضيفه الزمالك المصري، يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

المصدر: وكالات