روسيا – أعلن خافيير مينديز مدرب الروسي حبيب نورمحمدوف عن إمكانية مواجهة ثأرية ضد الإيرلندي كونور مكغريغور، قبل شهر أبريل 2021، أي قبل شهر رمضان المقبل.

ونقلت صحيفة “The Sun” عن مينديز، قوله: “كونور قال إن عودته يجب أن تحدث قبل نهاية هذا العام. فكروا في هذا الأمر – حبيب لن يقاتل بعد أبريل من العام المقبل (بعد شهر رمضان). لذلك إذا سارت الأمور كما يجب، وبناء على ما يقوله كونور، هو يستطيع التعويل على إقامة نزال ثأري العام المقبل. يجب عليه الفوز على داستن بوارييه، وحينها، من الواضح سيكون للنزال الثأري معنى”.

وأضاف مينديز: “يجب أن نجتاز عقبة غايتجي أولا، ولكن بعد ذلك سنرى ما سيعرض علينا اتحاد UFC. يمكننا أن نرغب في مواجهة أي شخص، أليس كذلك؟ ولكن إذا لم يقدم لنا UFC هذا النزال، فلن نحصل عليه. يجب أن نفوز وبعد ذلك سنرى ما سيقدمه لنا دانا وايت (رئيس UFC)”.

يذكر أن الأمريكي دانا وايت، رئيس اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA” على كونور ماكغريغور مواجهة الأمريكي داستن بوارييه في نزال ثأري أيضا، الأول انتهى بفوز البطل الإيرلندي.

بينما يستعد حبيب لمواجهته المرتقبة أمام البطل الأمريكي جاستن غايتجي، يوم 24 أكتوبر الجاري، ضمن دورة “UFC 254” للفنون القتالية المختلطة، ومن المرجح أن يقام النزال بين البطلين في “جزيرة القتال – Fight Island” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر: وكالات