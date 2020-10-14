المبادرة باسم “غيرلز تيك أوفر”، وتهدف لرفع مستوى الوعي حول التحرش عبر الإنترنت ضد الفتيات وتشجيعهن على استخدام المهارات الرقمية والعمل في قطاع التكنولوجيا.

مورتو، التي أدارت مكتب رئيس الوزراء لبضع ساعات، قالت إنها كانت قضت “يوما مثيرا” حيث واجهت أسئلة إعلامية خارج البرلمان. وأوضحت الزعيمة المراهقة أيضا إنها “تعلمت بعض الأشياء الجديدة عن التشريع”.

وشجعت مورتو، الناشطة في مجال تغير المناخ وحقوق الإنسان، الفتيات على الاعتراف بالدور الذي يمكن أن يلعبنه خصوصا في قطاع التكنولوجيا، وقالت “أعتقد أن الشباب يمكنهم تعليم الكبار أن يكونوا أكثر إبداعا”.

وردا على سؤال عما إذا كانت مهتمة بتولي هذا العمل عندما تكبر، قالت مورتو لوكالة فرانس برس “ذاك القرار لا يقع على عاتقي، ولكن ربما، نعم!”

وفي الوقت نفسه، ستسمح شركات التكنولوجيا، مثل مايكروسوفت وسامسونغ وفيسبوك، لفتيات بشغل وظائف عليا في العديد من البلدان، بما في ذلك غواتيمالا وهولندا والفلبين.