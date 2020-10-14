أبوظبي – صرح الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” سلطان الجابر، بأن هدف بلوغ الطاقة الإنتاجية 5 ملايين برميل يوميا ما زال جزءا من استراتيجية 2030.

وأضاف، أن الشركة تبحث التوسع في الطاقة الخضراء في ظل اهتمام الشركة المنتجة للنفط بالاستثمار في الهيدروجين.

كما أبلغ الجابر منتدى معلومات الطاقة، أن سوق النفط تشهد توازنا واضحا بين العرض والطلب، لكنه يظل متفائلا بحذر، مضيفا أنه ما زال من المهم مواصلة المتابعة الوثيقة للقيود على التنقل المرتبطة بكوفيد-19 وتأثيراتها على تعافي الاقتصاد.

وعلى صعيد متصل، قالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط العالمية التي زادت خلال ذروة الجائحة تنخفض على نحو مطرد، لكن موجة ثانية من كورونا تبطئ الطلب وتعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق.

المصدر: “رويترز”