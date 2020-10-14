وزير مصري عن رفع الصندوق تقديرات النمو الاقتصادي: شهادة جديدة تعكس النجاح في التعامل مع كورونا

وزير مصري عن رفع الصندوق تقديرات النمو الاقتصادي: شهادة جديدة تعكس النجاح في التعامل مع كورونا

مصر – أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده نجحت في التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا بحزمة مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررا.

وقال إن الاقتصاد المصري ما زال يحظى بثقة المؤسسات الدولية، بما اكتسبه من صلابة تجعله قادرا على التعامل المرن في مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات وتخفيف حدتها مثلما حدث في أزمة كورونا، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى أجرتها الحكومة.

وأضاف أن تقرير صندوق النقد الدولي، حول “آفاق الاقتصاد العالمى”، يعكس ثقته في أداء الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن الصندوق رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2019 – 2020 إلى 3.5% بدلا من 2% في تقريره الصادر خلال مايو الماضي، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابيا مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبي 3.3% لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبي 4.1% لدول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، ومعدل نمو سلبي 4.6% للدول الأوربية الناشئة، ومعدل نمو سلبي 8.1% لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، ومعدل نمو سلبي 3% للدول الإفريقية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 2.8%، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعا ويشير إلى أهمية المشروعات التنموية في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا.

ورفع صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره أمس توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصري في 2020، إلى 3.5% بدلا من 2%.

المصدر: RT