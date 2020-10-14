تايوان – أفادت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصادر لها، بأن قيمة الأسلحة الحديثة، التي تخطط الولايات المتحدة لإرسالها إلى تايوان، ستبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

ووفقا لوكالة، أبلغ البيت الأبيض، الكونغرس الأمريكي يوم أمس بنوعين آخرين من الأسلحة التي تعتزم واشنطن تزويد تايوان بها: طائرات بدون طيار من طراز Taipei MQ-9، وأنظمة صواريخ ساحلية.

في 12 أكتوبر، ذكرت “رويترز”، أن الإدارة الأمريكية، أبلغت الكونغرس بعزمها تزويد تايوان بثلاثة أنواع من الأسلحة الحديثة.

ونوهت بأن الحديث يدور عن راجمات صواريخ من طراز HIMARS، وصواريخ كروز SLAM-ER المحمولة جوا، بالإضافة إلى وحدات استشعار خارجية لمقاتلات F-16.

المصدر: تاس