يقلل من نسبة الكوليسترول

يعتبر الباذنجان مصدراً جيداً لحمض الكلوروجينيك، الذي يساعد في خفض الكوليسترول الضار، كما يحتوي هذا الحمض أيضًا على خصائص مضادة للفيروسات والسرطان والميكروبات.

يعزز الباذنجان صحة الدماغ

من المعروف أنّ وظائف الدماغ تتدهور مع التقدّم في العمر. وقد تبيّن أنّ تناول الباذنجان بشكلٍ منتظمٍ يساعد في تقليل التدهور العقلي لدى كبار السن. فكشف العلماء أنه تبيّن لدى الأشخاص الذين يتناولون الباذنجان كل أسبوع، كمية أكبر من المادة الرمادية في مراكز الدماغ التي تتحكم في الذاكرة والعاطفة.

يحارب السرطان

تبيّن أن مادة البوليفينول الموجودة في الباذنجان لها تأثيرات مضادة للسرطان تُضاف إلى حمض الكلوروجينيك والأنثوسيانين التي لها خصائص مضادة للالتهابات. وتحمي مضادات الأكسدة الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، والتي بدورها تمنع نمو الأورام وغزو الخلايا السرطانية كما تعزز موت الخلايا السرطانية. تبيّن أن مادة البوليفينول الموجودة في الباذنجان لها تأثيرات مضادة للسرطان تُضاف إلى حمض الكلوروجينيك والأنثوسيانين التي لها خصائص مضادة للالتهابات. وتحمي مضادات الأكسدة الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، والتي بدورها تمنع نمو الأورام وغزو الخلايا السرطانية كما تعزز موت الخلايا السرطانية. يساعد في السيطرة على مرض السكري

يحتوي الباذنجان على نسبة قليلة من الكربوهيدرات القابلة للذوبان ونسبة عالية من الألياف، ما يجعله غذاءً جيدًا لمرضى السكري. وقد أثنت الأبحاث على دور الباذنجان في السيطرة على مرض السكري.

يعزز صحة القلب والشرايين

يحتوي الباذنجان على مواد تعزز صحة القلب والشرايين مثل الالياف الغذائية، ومضادات الأكسدة القوية، والبوتاسيوم وكل من فيتامين C وفيتامين B6، التي تلعب دوراً مهماً في خفض مستويات الدهنيات والكولسترول في الدم وتعزز عمل القلب والشرايين وتحافظ على ضغط الدم ومستوياته المنتظمة.