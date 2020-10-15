ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب أنهى زيارته لتركيا “عرّابة الأزمات”، ويتوجّه إلى المغرب لإنهاء الحبكة الدرامية.

التكبالي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس الأربعاء إلى أنّ الحبكة الدرامية هي جلسة بنصاب مكتمل من النواب المنقطعين، والمتخلّين عن القسم والمقرّ الدستوري، لتمكين الشخوص الذين سيأتي بهم “عرّاب العرابين”.

وأضاف: “اختصار تام للوجوه القديمة، ومجلس رئاسي وحكومة شبيهة بسابقاتها، وتجاهل تام لرغبات الشعب الميت الحي”.

وطالب رئيس مجلس النواب بتفعيل القرار الذي يقضي بطرد كلّ من ترك المجلس وخالف الإعلان الدستوري، وإلا فإنّ مجلس النواب سيصبح مجلس طبرق حقيقة.