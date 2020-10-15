ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأربعاء مستجدّات الوضع الصحّي في البلاد، متابعًا سير عمل وزارة الصحّة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزيرها الدكتور سعد عقوب.

الثني ناقش خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وفقًا للموقع الرسمي التابع للحكومة مستجدّات الوضع الوبائي لفايروس كورونا المستجد.

وناقش الاجتماع عمل وزارة الصحّة في المنافذ البرية والجوية، خاصّة بعد استئناف حركة المِلاحة الجوية خلال الأيام المقبلة.

وأكّد على أنّ المعامل الطبية التي ستعمل على أخذ العينات للتأكّد من الخلو من الإصابة من فايروس كورونا في المنافذ، هما معملا الجين والأكيد في مدينة بنغازي كمرحلة أولى.

كما تطرّق الاجتماع إلى سير علاج مرضى الأورام، خاصّة فيما يتعلّق بزراعة النخاع العظمي للأطفال بدولة الأردن، وتدارس الاجتماع بعض المشروعات الخاصّة بالقطاع المزمع تنفيذها قبل نهاية العام.