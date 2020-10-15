الجزائري محرز يوجه رسالة مؤثرة لمدربه بلماضي

الجزائر – أنهى منتخب الجزائر، أمس الأربعاء، معسكره الذي أقيم خلال شهر أكتوبر الحالي، بعد خوضه مباراتين وديتين ضد نيجيريا والمكسيك.

وودع نجم منتخب الجزائر، رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مدرب “ثعالب الصحراء”، جمال بالماضي، بطريقة خاصة، حيث نشر صورة عبر حسابه في موقع “فيسبوك” تجمعه ببلماضي وأرفقها بتدوينة مؤثرة.

وتضمنت التدوينة العبارة التالية: “شكرا جزيلا لهذا الرجل المحترم الذي بث الروح في منتخبنا الوطني”.

وكان المنتخب الجزائري، فاز في لقائه الأول على نيجيريا بهدف دون رد، قبل التعادل مع المكسيك يوم الثلاثاء الماضي بهدفين لمثلهما، في مباراة قدم فيها محرز أداء مذهلا.

وكان بلماضي، تولى تدريب منتخب بلاده الجزائر في صيف 2018، وقاده للتتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر في العام 2019، كما أن المنتخب الجزائري لم يخسر في آخر 20 مباراة تحت قيادة بلماضي.

المصدر: RT