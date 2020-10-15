فلسطين – دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وشجبت الوزارة نية “المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية” في جلسته التي ستعقد غدا، المصادقة على بناء آلاف الوحدات الأخرى بما فيها بناء 5 آلاف وحدة في معظم المستوطنات في الضفة المحتلة.

وأكدت، أن “قرار الحكومة الإسرائيلية يشكل انتهاكا جديدا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، ونعتبره جزء من عمليات الضم والسرقة والقضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة”.

ورأت الوزارة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية دليل جديد على استمرارها في تنفيذ مخططات الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، وتنفيذ لما يسمى بـ”صفقة القرن”، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية سياسيا وبشكل يترافق مع فرض وقائع جديدة على الأرض في محاولة لإنهاء حل الدولتين.

المصدر: “معا”