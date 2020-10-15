ليبيا – استقبل عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج أمس الأربعاء سفير فرنسا الجديد في تونس الذي سلّمه نسخة من أوراق اعتماده.

الجانبان أكّدا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للخارجية التونسية على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدوليّة ذات الاهتمام المشترك، خاصّة مع تولّي تونس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر يناير 2021.

وفي هذا الإطار أكّد السفير الفرنسي على دعم بلاده للجهود الدولية الرامية للتوصّل إلى حلٍّ سلمي بين الفرقاء الليبيين، وخاصّة منها المبادرات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية التونسي في هذا الخصوص، مرحّبًا باحتضان تونس تحت إشراف الأمم المتّحدة للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر المقبل.