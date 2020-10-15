مصر – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، ورعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات الثلاثية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إلى أن “السيسي جدد التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل”.

وأضاف: “تطرق الرئيسان كذلك إلى التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي”.

من جانبه أعرب رامافوزا، عن أمله في استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

المصدر: RT