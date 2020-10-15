ليبيا – تلقّى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري شهادة شكر من ألمر كاتو سفير جمهورية الفلبين لدى ليبيا على هامش زيارته التي قام بها للمنطقة الشرقية.

السفير الفلبيني أشاد -بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب- بمجهودات لجنة الخارجية في تقديم المساعدة للجالية الفلبينية في المنطقة.

وبدوره أكّد العقوري على حرص لجنة الشؤون الخارجية وجميع الجهات ذات الاختصاص على مدِّ يد العون وتقديم جميع التسهيلات للجاليات الأجنبية الموجودة في ليبيا، مشيرًا إلى حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع جمهورية الفلبين في جميع المجالات.