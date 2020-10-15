ليبيا – أكد وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش أصداره تعليمات بعودة التشكيلات والكتائب المسلحة التابعة لوزارة الدفاع بمدينته الزاوية إلى مقراتها فوراً .

وقال النمروش لقناة ليبيا الأحرار : ” أعطينا تعليماتنا للمدعي العسكري العام بإعداد تقرير مفصل عن الأحداث التي جرت داخل العاصمه طرابلس ” .

فيديو | وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش يكلف مجموعات مسلحة من مدينته #الزاوية بـ " تأمين " مطار #طرابلس الدولي سابقًا تحت مسمى " قوة حماية المطار " . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/1nm0HGpQaP — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 4, 2020

ويأتي تصريح النمروش بالإشارة للأحداث التي أعقبت إعتقال مهرب البشر والوقود المنحدر من مدينته الزاوية ، عبدالرحمن ميلاد الملقب بـ ” البيدجا ” على يد داخلية الوفاق بقيادة فتحي باشاآغا .

صور | ازدحام وفوضى مرورية في الطريق السريع بعد تجمع سيارات مسلحة تطلق النار في " جزيرة غوط الشعال " غرب #طرابلس وتعيد سيارات المدنيين في المعاكس .#ليبيا #المرصد ￼ pic.twitter.com/xV3lIQIbmJ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 14, 2020

وفي الأثناء لم يعلن النمروش عن أي إجراءات فورية بحق المجموعات المسلحة التي أثارت الفوضى ، الأربعاء ، في غرب طرابلس وأطلقت النار وأرهبت المواطنين في ردة فعل تعاكس ردة فعله تجاه اشتباكات تاجوراء .

فيديو | جانب من أصوات الإشتباكات الدائرة حتى قبل قليل مابين معسكر 7 أبريل ومعسكر الإمداد بين مجموعات مسلحة تابعة للوفاق جنوب غرب #طرابلس . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/rURpU9g5hm — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 2, 2020

وطالب نشطاء ومدونين من الزاوية فتحي باشاآغا بالقبض على ابن مدينته ورفيقه في عملية ” فجر ليبيا ” صلاح بادي اسوة بالبدجا كونهما معاقبان دوليًا لأسباب متقاربة ، إلا أن باشاآغا لايرى لبادي أي جرم يستحق العقوبة .

باريس ترحب بالقبض على " البيدجا " ومطالبات لباشاآغا بالمثل على " بادي " . #ليبيا #المرصد https://t.co/eGfCtyn9uk — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 14, 2020

وفي 2 أكتوبر الجاري اندلع قتال عنيف جنوب غرب طرابلس بين مجموعات مسلحة كان الطرف الرئيسي فيها مجموعات مسلحة من الزاوية لم يصدر النمروش بحقها أي قرار رغم اصابتها عددًا من منازل المدنيين على عكس ردة فعله الفورية تجاه اشتباكات كتيبة ” الضمان ” وخصومها في تاجوراء والتي انتهت بالقبض على آمر ” الضمان ” علي دريدر .

صور | كتيبة " أسود #تاجوراء " المنحلة تعلن السيطرة على مقر " كتيبة الضمان " المنحلة وطرد عناصرها خارج المنطقة عقب اجتياح الاولى لمقر الثانية بوقت مبكر صباح اليوم مدعومة من كتيبة " رحبة الدروع " بقيادة بشير خلف الله " البقرة " . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/WpAc2OUGBJ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 4, 2020

المرصد – خاص