ليبيا – رحبت السفارة الفرنسية في ليبيا بإعلان داخلية الوفاق بقيادة فتحي باشاآغا القبض على المهرب المطلوب عبدالرحمن ميلاد الملقب ” البيدجا ” .

وقالت السفارة الفرنسية في بيان تابعته المرصد : ” ان محاربة جرائم المتاجرين بالبشر ضرورية في ليبيا والعالم ” مشيرة إلى أن القبض على البيدجا جاء تنفيذًا لقرارات القضاء الليبي ولجنة العقوبات في مجلس الأمن .

وفي الأثناء رحب عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن العام بالقبض على ” البيدجا ” مطالبين باشاآغا بالمساواة والقبض على صلاح بادي الصادرة بحقة عقوبات دولية من مجلس الأمن أسوة بالآخر .

وفي سبتمبر 2019 دافع باشاآغا عن بادي وزعم بأنه ليس مطلوبًا دولياً بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول بأن العقوبات على بادي نفسها المفروضة على عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفي لقاء لاحق قال أنه لايرى أي سلوك إجرامي للكتيبة التي يقودها بادي .

فيديو | باشاآغا : لافرق لدي بين مليشيات #طرابلس وغيرها ولكن ماذا فعلت كتيبة المرسى( كتيبة يقودها #صلاح_بادي ) من سلوك إجرامي ؟ أنا لم أسمع أن المرسى قد ارتكبت أي سلوك إجرامي. #ليبيا ( لقاء خاص مع فرانس 24) لمتابعة #المرصد عبر انستغرام :https://t.co/UCKV5LYsKz pic.twitter.com/HJZoSuzQrJ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 25, 2020

الا ان باشاآغا قد تجاهل بأن العقوبات التي كانت مفروضة على صالح أوروبية وليست دولية وقد تم رفعها الشهر الماضي وسببها ” عرقلة اتفاق الصخيرات ” بينما المفروضة على بادي سببها أيضًا عرقلة العملية السياسية وقتل المدنيين .

وكان تقرير سابق للجنة العقوبات بمجلس الأمن وآخر للخارجية الأمريكية ، قد حددا عملية ” فجر ليبيا ” كسبب لتدمير العملية السياسية وهي العملية التي قادها بادي سنة 2014 مع باشاآغا وفقًا لتصريح اسامة جويلي ” آمر المنطقة العسكرية الغربية ” بالرئاسي .

المرصد – خاص