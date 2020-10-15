ليبيا – أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، بالتنسيق الفعال بين روسيا وتركيا بشأن الملفين السوري والليبي.

كما جاء في بيان للكرملين وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “خلال تبادل وجهات النظر حول الملفين السوري والليبي، تمت الإشارة إلى التنسيق الفعال بين روسيا وتركيا في هذا الاتجاه، ما يساهم في استقرار الوضع ودفعه على المسار السياسي والدبلوماسي”.

وتطرّق بوتين وأردوغان في حديثهما إلى الوضع في قره باغ وقال الكرملين: “نوقش الوضع في منطقة نزاع ناغورني قره باغ بالتفصيل”.