fليبيا – نفى الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة أن تكون استقالته في مارس الماضي قد جاءت تحت ضغط دولي.

سلامة وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الخميس قال أنه قرر الاستقالة بسبب مشكلة صحّية أجبرته على دخول المستشفى والعزل المنزلي بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أنّ الوضع لم يكن أبدًا مناسبًا لحلّ الأزمة الليبية وقت توليه مهام منصبه، قائلًا:” إنّ نفاق الدول وصل إلى مستوى لا يطاق تقريبًا في ليبيا”.

وأوضح أنّ الدول التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، وقّعت جميعًا وقبلت قرارًا بمنع إرسال أسلحة أو مرتزقة أو طائراتهم إليها، لكنهم لم يلتزموا وفعلوا عكس ذلك.

سلامة أعرب عن فخره بما فعله زملاؤه في البعثة الأممية ومازالوا يفعلونه رغم انتشار جائحة كورونا، خصوصًا بعدما عاد النفط إلى التدفّق في ليبيا بمعدل 340 ألف برميل في اليوم.