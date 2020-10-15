ليبيا – طالب وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة بتخفيض مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2021، بحيث تكون تقشّفية بالنظر للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للدول الأفريقية؛ بسبب جائحة كورونا التي أثقلت كاهل ميزانيات الدول الأفريقية.

سيالة أكّد خلال كلمة ألقاها عبر الدوائر المغلقة في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق على ضرورة تطبيق نظام الحصص في توزيع الوظائف بين دول الاتحاد.

وعبّر عن تطلّع دولة ليبيا إلى أن تكون عملية اختيار الموظّفين بكفاءة عالية، وأن تنشر نتيجة من تقدّمَ لشغل مختلف الوظائف بأجهزة الاتحاد الأفريقي على الموقع الرسمي للمفوّضية، تطبيقًا لمبدأ الشفافية في شغل الوظائف.

كما أكّد على دور الآليات الإقليمية في إحلال السلام والاستقرار في ربوع القارة الأفريقية، ضمن جهود الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.