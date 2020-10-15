تايلاند – أعلنت شرطة تايلاند أنها ستقيم نقاط تفتيش في العاصمة بانكوك بالتنسيق مع الجيش لمنع المتظاهرين من التجمع بموجب إجراءات الطوارئ المفروضة لإنهاء 3 أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، ينغيوت ثيبشامنونج، في مؤتمر صحفي “توقفوا عن الاحتجاج، أوقفوا حركة الناس. إذا كان هناك انتهاك، فسيتم تطبيق القانون”.

وأوضح أن “إجراءات حظر التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر تنطبق فقط على الاجتماعات السياسية”.

ويطالب المحتجون بخلع رئيس الحكومة، برايوت تشان أوتشا، وهو قائد عسكري سابق، ووضع دستور جديد، وبإصلاحات في النظام الملكي الذي يتربع على عرشه الملك ماها فاجيرالونكورن.

المصدر: رويترز