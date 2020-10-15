ألمانيا – كشفت وسائل إعلام ألمانية أن تدريبات سرية تم إجراؤها في ألمانيا لمحاكاة حرب باستخدام الأسلحة النووية.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن التدريبات قامت بها قوات جوية ألمانية بمشاركة حلفائها من الناتو، في قاعدة “نورفنيتش” الجوية في شمال الراين.

واستخدمت في المناورات قاذفات القنابل القادرة على حمل أسلحة نووية، وتهدف إلى الدفاع عن ألمانيا باستخدام قنابل نووية.

وأشار المقال الذي نشرته صحيفة “بيلد” إلى أن هذه التدريبات تأتي في وقت بات فيه خطر اندلاع حرب نووية أعلى بكثير مما كان عليه في العقود الثلاثة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن السبب الرئيسي لذلك، هو انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

المصدر: نوفوستي