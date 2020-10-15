كرواتيا – تغلب المنتخب الفرنسي على مضيفه الكرواتي في عقر داره (2-1) في المباراة التي جمعتهما امس، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وأحرز هدفي منتخب “الديوك” كل من المهاجمين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي في الدقيقتين (8 و79) على الترتيب.

بينما سجل الكرواتي نيكولا فلاسيتش هدف بلاده اليتيم في الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

وأكد منتخب فرنسا بذلك علو كعبه على نظيره الكرواتي بفوزه عليه ذهابا وإيابا، في النسخة الحالية الثانية لدوري الأمم الأوروبية، ويحتل مركز الوصافة في المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول (A3) برصيد 10 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف خلف منتخب البرتغالي الذي اكتسح بثلاثية ضيفه السويدي، صاحب المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

بينما توقف رصيد يمنتخب كرواتيا عند ثلاث نقاط فقط، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: RT