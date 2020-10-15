ليبيا – قال المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم إنّ تسريبات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون كشفت حجم المؤامرة الدولية التي أُحيكت ضدّ وطنه، واستخدام بعض الأشخاص الذي كانوا “كومبارس” في عام 2011، وأنه لا بدَّ من تصحيح المسار، وإنه سيتم المطالبة بالاعتذار الدولي للشعب الليبي عمّا حدث في حقه طوال تلك السنوات.

قذاف وخلال مداخلة ببرنامج “على مسؤوليتي” الذي يذاع على قناة “صدى البلد” وفقًا لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية قال: “الشعب الليبي عانى على مدار سنوات بسبب التدخّلات الخارجية، ولن نسمح أن يهرب المجرم بجرمه، وسنطالب كبرى المؤسّسات الدولية البحث والتحقيق حول تلك التسريبات وما حدث، وأقمت دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون واتهمتها بنشر الدمار ودعم الإرهاب في ليبيا”.

وأضاف: “أوباما قبل أن يخرج قال: إنّ أكبر أخطائه كانت إسقاط النظام الجماهيري في ليبيا، وهناك مخطّط لتدمير الأمة العربية، وعلينا أن نستعد لهذا التحدي، ونرغب في إقامة دفاع عربي مشترك لأن هؤلاء لم يتوقّفوا، وحفظ الله مصر وجيشها؛ لأنه كان شوكة ضد تلك المؤامرات التي أحيكت ضد العرب وأوطانهم”.

قذاف الدم اختتم تصريحه: “لدينا فريق كبير من المحامين الدوليين هو من يتولى القضايا الدولية التي تم رفعها، بعد رصد تجاوزات كبيرة في حق الشعب الليبي منذ عام 2011 حتى الآن”.