بوليفيا – كشفت تقارير إعلامية إسبانية، سبب دخول قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، في مشادات قوية عقب انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه منتخب بوليفيا، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن مهاجم بوليفيا، مارسيلو مارتينيز، تعمد إثارة غضب ميسي عقب نهاية مباراة منتخبيهما، بعدما قال له: “لا تنس حين هزمناكم بسداسية هنا”، ليدخل بعدها النجم الأرجنتيني في مشادات مع المهاجم البوليفي، قبل أن يشتبك “البرغوث” مع لوكاس نافا، المدرب البدني لمنتخب بوليفيا.

وأظهرت الكاميرات ميسي وهو ينفعل في وجه نافا، وتلفظ بكلمات نابية، قبل أن يتدخل لاعبو المنتخبين لفض الاشتباك وتهدئة الأمور.

وكان منتخب الأرجنتين، تعرض لخسارة مفاجئة ومهينة على يد بوليفيا في العام 2009، بنتيجة 6-1، ضمن التصفيات المؤهلة حينها لمونديال جنوب إفريقيا 2010، وهي المباراة التي شارك فيها ميسي.

ولكن الأرجنتين تحدت في المباراة الأخيرة لحساب الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، الظروف الصعبة باللعب على ارتفاع 3600 متر عن سطح البحر، وفازت على مضيفتها بوليفيا 2-1.

المصدر: وكالات