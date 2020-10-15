ليبيا – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استمرار التحضيرات لعقد اجتماع يضم أطراف الأزمة الليبية في مدينة جنيف السويسرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو أمس الأربعاء، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية عقب مباحثات رسمية بينهما في العاصمة موسكو.

وأشار لافروف إلى ضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن ليبيا، موضّحًا أن جميع الجهود تصبُّ في هذا الاتجاه.

وقال: إن الهدف الأهم حاليًا هو ضمان تقدّم جميع الجهود في نفس الاتجاه، ومشاركة الليبيين كلهم في العملية السياسية، حتى يتم تحقيق التوازن لكافة المناطق في ليبيا.

وأوضح أنّ جميع الخطوات في هذا الصدد يجب أن تتخذ برعاية الأمم المتحدة، وأنّ التحضيرات مستمرة للاجتماعات المرتقبة في جنيف عقب اجتماعات القاهرة بين الأطراف الليبية.

وشدّد على ضرورة الإسراع في تعيين الممثل الأممي الخاصّ إلى ليبيا، متهمًا الولايات المتحدة بانتهاج موقف يعرقل هذا الأمر.