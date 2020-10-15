مصر – أعلن مجلس الوزراء المصري أن البلاد حققت فائضا أوليا في الميزانية بلغ 100 مليون جنيه (6.39 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021.

وقال وزير المالية محمد معيط إن الصورة الإجمالية لهذه الفترة أظهرت استقرار المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة فائضا أوليا بسيطا قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير بتداعيات جائحة كورونا، وما تم من تلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد كافة مستحقات صناديق المعاشات.

وأضاف أن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعا بنحو 18.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.

وأشار معيط إلى أن معدل النمو السنوي للمصروفات بلغ 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.

وخلال الفترة ذاتها، زادت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن القاهرة حققت التزاماتها أمام صندوق النقد الدولي للربع الأول من العام المالى الحالي من بصافي إصدارات للسندات بنحو 71%.

وصرح بأن مصر أطالت عمر الدين إلى نحو 3.2 عام في يونيو من 1.3 عام فى يونيو 2013، وتتوقع وصوله إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021.

المصدر: وسائل إعلام مصرية