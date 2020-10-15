إيران – أكد وزير السياحة الإيراني، علي أصغر مؤنسان، إنه سيتم إلغاء تأشيرة السفر للرحلات السياحية بين طهران وموسكو، وذلك خلال توقيع اتفاقية بين الجانبين الأسبوع المقبل.

وأضاف مؤنسان في حديث لـ RT قبيل توجهه إلى موسكو، الأحد المقبل، أن طهران تسعى إلى تطوير السياحة وتسهيلها مع العديد من دول العالم، ومن بينها روسيا.

وقال إن كلا من روسيا وإيران، تتمتعان بإمكانات سياحية واسعة، من حيث الآثار التاريخية، والطبيعة، والتنوع العرقي والثقافي، ما يشجع مواطني البلدين على السياحة.

وأضاف وزير السياحة الإيراني، أن عدد السياح الذين زاروا إيران العام الماضي بلغ 8 ملايين و800 ألف سائح، مشيرا إلى أن عدد السياح الروس لم يتجاوز 38 ألفا.

ونوه إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد إلغاء تأشيرات السفر للرحلات السياحية، ترمي إلى رفع عدد السياح بين الجانبين، إلى مليون سائح سنويا كخطوة أولى.

وقال مؤنسان إن طهران ترحب بالاستثمارات الروسية في السياحة الإيرانية، سواء في مجال بناء الفنادق، أو مناطق الجذب السياحي، معبرا عن وجود إمكانات جيدة لدى إيران وقوانين لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال التنمية السياحية.

وأضاف أنه يمكن دعم المستثمرين عبر منحهم قروضا مالية من صندوق التنمية الوطنية، وأراضٍ بأسعار مناسبة.

وأكد الوزير الإيراني على أن فيروس كورونا ألحق خسائر بالسياحة الإيرانية، بما يقدر بـ12 ألف مليار تومان ( حوالي 375 مليون دولار وفقا لسعر الصرف في السوق الموازية اليوم الخميس)، وقال إنه بناء على أوامر اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، فإن السفارات الإيرانية في الخارج، لا تصدر تأشيرات السفر، في الوقت الراهن، إلا للحالات الضرورية والتجارية وبصعوبة، معبرا عن أمله بإعادة النشاط للسياحة في إيران بعد القضاء على الجائحة.

المصدر: RT