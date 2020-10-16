أسهم أمريكا تغلق على تراجع مع اتجاه أنظار المستثمرين لتعثر التحفيز

أسهم أمريكا تغلق على تراجع مع اتجاه أنظار المستثمرين لتعثر التحفيز

الولايات المتحدة – أغلقت أسهم أمريكا يوم الخميس على تراجع مع اتجاه أنظار المستثمرين لتعثر التحفيز.

وأغلق المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” على تراجع، وانخفض المؤشر “داو جونز” الصناعي 0.07 بالمئة إلى 28494.2 نقطة.

وأغلق المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” متراجعا 0.15 بالمئة إلى 3483 نقطة، ونزل المؤشر “ناسداك المجمع” 0.47 بالمئة إلى 11713.87 نقطة.

وتراجعت المؤشرات بعد زيادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أذكت المخاوف حيال تعثر التعافي الاقتصادي وانحسار الآمال في مزيد من المساعدات الاقتصادية قبل الانتخابات.

المصدر: رويترز