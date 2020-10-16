ليبيا – قال نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله البدري إن العمل بمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي سيبدأ خلال أسبوعين بعد إتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة .

البدري وفي تصريح لموقع “العين الاخبارية اليوم الجمعة أوضح أن مطار بنينا سيبدأ العمل برحلات دولية إلى ثلاث وجهات هي مصر وتونس والأردن فيما ستكون العاصمة طرابلس الوجهة المحلية للرحلات المزمع انطلاقها من المطار.

وأكد تواجد وزير المواصلات في مطار بنينا الدولي على مدار الساعة للتأكد من الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.