إنجلترا – يمكن أن تختفي الحالة المزمنة للربو على ما يبدو، إلا أنها قد تعود في وقت لاحق من الحياة، فكيف تعرف أنك تعاني من الربو حقا؟.

كشفت Asthma UK أن الأعراض الأربعة الأكثر شيوعا للربو هي: السعال والصفير عند التنفس وضيق التنفس وضيق الصدر. ولا يحتاج الشخص إلى تجربة جميع الأعراض الأربعة للإصابة بالربو، وقد تحدث فقط عند وجود محفز.

وتشمل الأمثلة على المحفزات: حبوب الطلع والغبار ودخان السجائر والهواء البارد أو الحيوانات الأليفة.

– السعال

غالبا ما يكون السعال المتكرر أسوأ في الليل أو في وقت مبكر من الصباح، وقد يكون مصحوبا بصوت أزيز.

– الصفير

الأزيز هو صوت صفير عالي النبرة يخرج من الشعب الهوائية عند الزفير.

ويمكن أن يأتي هذا الصوت ويختفي، وقد يكون من الصعب سماعه؛ بعض الناس لا يصابون به على الإطلاق.

– ضيق التنفس

قد يصاب الشخص بضيق في التنفس أثناء النشاط الخفيف أو المعتدل. ويمكن أن يحدث هذا تدريجيا أو سريعا جدا.

وقد يعني ضيق التنفس وجود مشاكل في التنفس وكذلك الزفير، مع التركيز اللازم لتنظيم التنفس.

ويمكن أن تجعل مثل هذه الأعراض من الصعب على شخص ما التحدث أو تناول الطعام أو النوم، أثناء محاولته التقاط أنفاسه.

– ضيق الصدر

غالبا ما يوصف الألم بأنه “وزن ثقيل على الصدر”، ويمكن أن يكون ألما خفيفا أو ألما حادا.

وهذا الإحساس يمكن أن يجعل من الصعب أيضا أخذ نفس عميق.

ويمكن أن تختلف أعراض الربو من خفيفة إلى شديدة لدى مختلف الأشخاص. وسيكون من السهل تدوين وقت حدوث الأعراض، حيث يمكنك تحديد المحفزات الفريدة لك.

وصرحت الجمعية الخيرية: “للأسف، الربو غير قابل للشفاء. إذا أصبت بالربو كشخص بالغ، فمن المحتمل أنك ستعاني من الحالة لبقية حياتك”.

وقد يتطلب تشخيص الحالة إجراء الاختبار عدة مرات، حيث يمكن أن يختلف الربو من يوم لآخر. ويمكن إجراء اختبارات لتحديد ما إذا كنت تعاني من التهاب الشعب الهوائية أم لا.

المصدر: إكسبريس