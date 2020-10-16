إسبانيا – كشف تقارير صحفية أن نادي برشلونة سيقوم ببيع مهاجميه الفرنسي عثمان ديمبلي والدنماركي مارتن برايثوايت، من أجل تمويل صفقة الهولندي ممفيس ديباي، نجم ليون الفرنسي، في الميركاتو الشتوي.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية، في صفحتها الرئيسية: “برشلونة وافق على التعاقد مع ديباي في يناير”، لكن إدارة النادي الكتالوني لا تزال تنتظر رحيل كل من ديمبلي وبرايثوايت.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة ستعتمد في تمويل صفقة ديباي على أموال بيع اللاعبين، فيما من المتوقع أن يجني الفريق الكتالوني ما قيمته 136 مليون جنيه إسترليني من صفقتي ديمبلي وبرايثوايت.

واقترب ممفيس ديباي من الانضمام إلى صفوف برشلونة في آخر أيام الميركاتو الصيفي المنتهي في الخامس من أكتوبر الجاري، لكن الفريق الكتاوني انسحب في اللحظة الأخيرة بعد فشله في التخلص من عثمان ديبملي الذي تتراوح قيمة راتبه 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وخفض المسؤولون في ليون مطلبهم المادي نظير بيع ديباي إلى 23 مليون جنيه إسترليني، لكن برشلونة المتعثر ماليا كان لا يزال غير قادر على تحمل تكاليف الصفقة في أعقاب تأزم وضعه المالي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حيث أعلن البارسا عن خسائر بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني في عام مالي كارثي.

وكان من المفترض أن ينضم ديمبلي، الذي فشل في تقديم أوراق اعتماده في برشلونة منذ قدومه إليه من نادي بروسيا دورتموند الألماني في العام 2017، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهاية الميركاتو الصيفي، لكن وصلت الصفقة إلى طريق مسدود، وهو ما أحبط مساعي برشلونة في التعاقد مع ديباي.

وينتهي عقد ديمبلي مع “البلوغرانا” في نهاية الموسم المقبل، ولذا لا تزال هناك فرصة أمام النادي للحصول على مقابل مادي سخي من صفقة بيعه.

كما فشل برايثوايت هو الآخر في إثبات وجوده في “كامب نو” هذا الموسم، فلم يشارك مع برشلونة سوى في 11 مباراة، ولم يسجل المهاجم سوى هدف وحيد بقميص “البلوغرانا” منذ وصوله إلى الفريق في يناير الماضي، قادما من نادي ليغانيس الإسباني.

المصدر: وكالات