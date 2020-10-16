روسيا – أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة بطرسبورغ المفتوحة للتنس 2020، بيانا رسميا بشأن مشارك الأمريكي سام كويري في البطولة، ومغادرته روسيا من دون أذن، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأثار سام كويري حالة من الجدل بفراره من روسيا على متن طائرة خاصة، بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، خلال بطولة سان بطرسبورغ المفتوحة للتنس.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان لها، أمس الخميس: “تتطلب لوائح اتحاد لاعبي التنس المحترفين اجتياز اختبار “كوفيد-19″ كل رابع يوم من الإقامة في البطولة، بدءا من يوم الوصول. وخضع سام كويري وزوجته للفحص يوم الوصول في 7 أكتوبر، وكانت النتائج سلبية. ولكن نتيجة اختبار كويري وأسرته يوم 11 أكتوبر الجاري، جاءت إيجابية، وأكدتها إعادة الاختبار على الفور في نفس اليوم.

ورافق لاعب التنس البالغ من العمر 33 عاما زوجته وطفلهما البالغ من العمر ثمانية أشهر إلى البطولة. وكان عليهم جميعا قضاء 14 يوما في الحجر الصحي في الفندق. ومع ذلك، غادر الرياضي وعائلته روسيا على وجه السرعة.

وطبقا للبروتوكول الصحي لرابطة التنس للمحترفين والصحة الروسية، تم استبعاد اللاعب من المشاركة في البطولة وعزله في حجرته بفندق في سان بطرسبورغ.

كما أن السلطات الطبية الروسية، أوصت بإخضاع اللاعب وأسرته لفحص طبي جديد، لكن كويري رفض فتح الباب يومي 12 و13 أكتوبر، بحجة أن ابنه الرضيع كان نائما.

واقترحت أيضا السلطات على كويري نقله إلى شقة فخمة، لجعله يشعر براحة أكبر، وبالتالي تقليل خطر انتشار فيروس كورونا، وأعدت اللجنة المنظمة للبطولة شقة فاخرة له.

وكان من المقرر إعادة اختبار سام كويري يوم الخميس 15 أكتوبر، ولكن بدلا من التصرف وفقا لقواعد رابطة التنس للمحترفين والبروتوكول الصحي للبطولة ، غادر كويري الفندق، كما تبين بواسطة كاميرات مراقبة الفندق، في الساعة 5:45 صباحا من يوم 13 أكتوبر، من دون إبلاغ أي جهة أو حتى مكتب الاستقبال في الفندق.

وقام اللاعب لاحقا بإبلاغ الرابطة، بمغادرته الأراضي الروسية على متن طائرة خاصة”.

وأفادت اللجنة المنظمة، أنها ستعطي رابطة التنس للمحترفين حق الحكم على سلوك اللاعب وتقييمه.

وفتحت رابطة لاعبي التنس المحترفين تحقيقا في الحادث، ويواجه كويري عقوبة الإيقاب تصل إلى ثلاث سنوات.

المصدر: “sportbox.ru”