ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن الاجتماعات التي عقدت بشأن المسارات الثلاثة الرئيسية تنتهي ببيانات تسترشد بها البعثة في الحوار المرتقب مطلع نوفمبر المقبل في تونس تحت إشراف البعثة الأممية.

بن شرادة وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أوضح أن الحوار المرتقب ينتظر أن ينتج عنه حكومة توافقية لمرحلة انتقالية وهي الآلية المتوافق عليها حتى الآن.

ونوّه إلى أنه يوكل للحكومة الانتقالية إنجاز المسارات المتعلقة بالدستور والمناصب السيادية والاقتصادية وكذلك الجوانب الخدمية في عموم البلاد.