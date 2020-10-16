خبير عسكري روسي: المناورات العسكرية في البحر الأسود بين مصر وروسيا ليس لها علاقة بأزمة قره باغ

خبير عسكري روسي: المناورات العسكرية في البحر الأسود بين مصر وروسيا ليس لها علاقة بأزمة قره باغ

روسيا – أكد الخبير العسكري الروسي فيكتورليتوفكين، أن المناورات العسكرية بين مصر وروسيا في البحر الأسود ليس لها علاقة بالأزمة في “قره باغ” بين أرمينيا وأذربيجان.

وأوضح الخبير العسكري أن الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان مستمرة منذ 27 عاما، حيث أن الجانب المصري “يقف مع من يطالب بوقف إطلاق النار ووقف سفك الدماء”.

وأشار الخبير الروسي إلى أن “مصر لا تريد أن تضغط على أي من أذربيجان أو أرمينيا أو أي قوى أخرى خارجية تشارك في هذه العملية”.

وأكد أن المناورات العسكرية بين مصر وروسيا في البحر الأسود إيجابية وغير مسبوقة، موضحا أن العلاقات بين مصر وروسيا قوية جدا، حيث يدرس الضباط المصريون في الجامعات العسكرية الروسية ويتدربون على التقنيات العسكرية الروسية.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد قالت إنه بحسب المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، فإن ممثلي البحرية الروسية والمصرية عقدوا في مدينة نوفوروسيسك مؤتمرا لمدة ثلاثة أيام حول إعداد التدريبات المشتركة “جسر الصداقة – 2020″، والتي ستقام لأول مرة في البحر الأسود.

المصدر: RT