مصر – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” نيل مصر شرف استضافة نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد القرعة التي أقيمت اليوم الجمعة لاختيار مستضيف المباراة.

ويقام نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في السادس من نوفمبر المقبل، حيث كان الاختيار بين مصر والمغرب لاستضافة المباراة النهائية.

وستقام المباراة النهائية في مصر، إذا كانت ستجمع بين فريق مغربي ومصري، أو بين فريقين مصريين، ولكن في حال تأهل فريقين مغربيين إلى المباراة النهائية، فإن النهائي سيقام في المغرب.

ويشهد نصف نهائي نسخة 2019-2020 من دوري أبطال إفريقيا، مواجهتين مصرية – مغربية، حيث يلعب الأهلي المصري أمام الوداد الرياضي المغربي، فيما يتواجه الزمالك المصري مع الرجاء الرياضي المغربي.

المصدر: “كاف”