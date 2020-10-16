السعودية – حصلت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة “وهج”، على رخصة الجودة، من شركة “بي إيه إي سيستمز” البريطانية، كأول شركة سعودية تصنِع مكونات طائرات “تايفون” الميكانيكية في المملكة.

واعتبر رئيس شركة “وهج”، أيمن بن أحمد الحازمي، أن حصولهم على هذه الرخصة، “دلالة على التزام الشركة بجودة المنتجات التي يتم تصنيعها، وحرصها على توطين هذه الصناعات، من خلال كوادر وطنية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، في توطين الصناعات العسكرية”.

وقال الحازمي: “تعد وهج إحدى الشركات الحاصلة على علامة (AS9100) التي تعمل على ضمان تصنيع المنتجات في مجالي الطيران والدفاع بدقة عالية، وهذه الرخصة من الشركة البريطانية، هي تتويج لعمل وجهود استمرت لمدة عام، وشارك فيه عدد من المتخصصين في هندسة المواد ومدققي الجودة، وتطوير سلسلة التوريد، وفريق تطوير الأعمال في كلتا الشركتين”.

وأضاف: “هذه فرصة لشركتنا، لأن تكون جزءا من سلسلة الشركات الموردة التابعة لـ(بي إيه إي سيستمز)، لتوفير المكونات الآلية لطائرة تايفون في المملكة”.

وأشار، إلى أن “استمرارهم في التعاون مع الشركات السعودية للتوريد يؤكد دعمهم لرؤية المملكة.”

وتعتبر الطائرة الحربية “تايفون” البريطانية الصنع، واحدة من أحدث الطائرات المقاتلة في العالم، لما تمتاز به من قدرة عالية على القتال وتملك إمكانات قتالية متقدمة وقدرة على حمل أكبر عدد من الأسلحة المختلفة، إضافة إلى كونها متعددة المهمات.

ويمتلك الطائرة كل من سلاح الجو الملكي البريطاني، والألماني، والقوات الجوية الإيطالية، والإسبانية، والنمساوية، والقوات الجوية الملكية السعودية.

المصدر: “سبق”